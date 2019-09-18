Москва, 18 сентября 2019, 17:32 — REGNUM Украина продемонстрировала, что она не готова соблюдать ранее подписанные соглашения, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Едина Россия»). Об этом он заявил 18 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В частности парламентарий назвал поведение украинской делегации в Минске «игрой в напёрстки» и констатировал, что Украина продемонстрировала Западной Европе неготовность соблюдать ранее достигнутые договорённости.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Киев не согласился на реализацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера», и Украине «нужно вырабатывать свою собственную концепцию, не ходить за концепциями в Брюссель или в Вашингтон, или в Берлин, или, как раньше, в Кремль».
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