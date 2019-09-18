Москва, , 17:32 — REGNUM Украина продемонстрировала, что она не готова соблюдать ранее подписанные соглашения, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Едина Россия»). Об этом он заявил 18 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

В частности парламентарий назвал поведение украинской делегации в Минске «игрой в напёрстки» и констатировал, что Украина продемонстрировала Западной Европе неготовность соблюдать ранее достигнутые договорённости.

«Если люди не выполняют обязательств, взятых на международном уровне, то тогда с ними нельзя договариваться ни о чем», — подчеркнул Хинштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Киев не согласился на реализацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера», и Украине «нужно вырабатывать свою собственную концепцию, не ходить за концепциями в Брюссель или в Вашингтон, или в Берлин, или, как раньше, в Кремль».

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