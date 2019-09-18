Берлин, , 16:07 — REGNUM По мнению европейских экспертов и политиков, климату вредят полеты на самолетах, езда на автомобилях, производство и потребление мяса. Немецкий новостной канал n-tv в беседе с экспертом по городскому развитию из университета Ольденбурга Даниэлем Фурхопом обращает внимание, что строительство также вредно для окружающей среды.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает эксперт, ссылаясь на «различные исследования», на долю строительства и отопления зданий приходится от 20% до 40% выделения углекислого газа. По его мнению, не нужно строить новые дома — лучше заселять пустующие квартиры и переселять одиноких стариков, живущих на больших площадях.

«Никто не должен гордиться строительством — из-за климата этого надо стыдиться так же, как езды на автомобиле и потребления мяса», — сказал Фурхоп.

По его мнению, переход на более экологичные материалы не делает строительство в целом более благоприятным для климата:

«Древесина сохраняет меньше тепла, чем, например, бетон или кирпич, поэтому вам нужно больше энергии для отопления здания или для охлаждения летом».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Германии планируется провести крупнейшую забастовку против причинения вреда климату. Основная повестка климатической политики — сокращение выбросов углекислого газа. Только оппозиция отмечает, что экоактивисты в своей «климатической истерии» забывают, что углекислый газ необходим для жизни растений и выработки ими кислорода.

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