Волгоград, , 16:09 — REGNUM 18 сентября Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила, к кому перешли вакантные мандаты депутатов регионального парламента по итогам выборов в единый день голосования. От депутатских кресел отказались пять кандидатов, избранных по партийным спискам, сообщили 18 сентября в пресс-службе избиркома.

«В случаях отказа мандаты переходят следующим по партийному списку кандидатам в соответствии с методикой распределения мандатов, утверждённой региональным законом «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», — пояснил секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин.

В «Единой России» вакантными были три места: отказались менять работу заместитель председателя городской думы Волгограда Андрей Гимбатов, член Общественной палаты региона Александр Колесниченко и глава Волгограда Виталий Лихачев. Их мандаты передали депутату Облдумы прошлого созыва Сергею Булгакову, вице-губернатору, курирующему строительство, Валентине Гречине и предпринимателю Денису Хлыбову. Не будет работать в Волгограде Владимир Жириновский, избранный по списку ЛДПР, его мандат получит бизнесмен Александр Кузьмин. Заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Андрей Широков отдал мандат предпринимателю Евгению Кареликову.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской областной думе представлено пять политических партий. «Единая Россия» получила 28 мест из возможных 38.

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