Ереван, , 16:07 — REGNUM Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян примет участие в мероприятиях по случаю праздновании 28-й годовщины независимости Армении, а также 95-летия Шарля Азнаура в Ярославле 19 сентября, сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Анна Акопян также примет участие в торжественном приеме почетного консула Республики Армения в Ярославле Ваагна Хачатряна. В ходе мероприятия исполнительный директор фонда «Мой шаг» Ованес Казарян представит гостям мероприятия проекты фонда.

Напомним, Анна Акопян является председателем благотворительных фондов «Мой шаг» и «City of Smiles», а также занимает должность главного редактора армянской газеты «Айкакан жаманак».