София, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что газопровод «Турецкий поток» является более выгодным для республики, чем сорванный в 2014 году проект газопровода «Южный поток». Об этом он заявил 18 сентября на пресс-конференции в Софии после подписания контракта на строительство болгарского участка «Турецкого потока».

«Южный поток» был остановлен из-за коррупции и государственных закупок, проведённых непрозрачным образом», — заявил болгарский премьер.

Борисов добавил, что по сравнению с «Южным потоком» строительство «Турецкого поток» обойдётся Болгарии «на один миллиард дешевле».

«Через Болгарию будет идти газ и из России, и сжиженный из интерконнектора с Грецией, и от наших соседей. Мы получим прибыль от транзитных сборов, и этот газопровод останется болгарским, как только он окупится. Мы остаёмся на карте газораспределения», — заявил Борисов.

Напомним, ранее сегодня компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» подписала контракт с саудовско-итальянским консорциумом Arkad на строительство участка газопровода «Турецкий поток» по территории Болгарии от границы Турции до границы Сербии.

Общая стоимость контракта составляет 1,1 млрд евро. На его полную реализацию отводится 615 дней, при этом в первые 250 дней должны быть построены 308 километров линейной структуры, что позволит начать поставки газа в Сербию.

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