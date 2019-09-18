Варшава, , 14:42 — REGNUM Журналист Якуб Августин Мацеевский в популярном еженедельнике Sieci обрушился с жёсткой критикой на бывшего премьера Польши Дональда Туска. По мнению журналиста, если бы в 2010 году проводился конкурс на главного русофила Европы, Туск занял бы на нём первое место.

«Пока Кремль не был изгнан из мировых салонов в 2014 году, лидер «Гражданской платформы» был мостом для президента России Владимира Путина, по которому российский лидер входил в Европу», — пишет автор. По всей видимости, для дискредитации Туска консерваторы решили применить тот же метод, который используют в антисоветской пропаганде (в частности, с «пактом Молотова-Риббентропа»): встречался с «преступником» — значит, сам такой же.

Автор припомнил все пустые подозрения и предположения, даже прямо не связанные с Туском.

«Даже прокуратура Польши подозревает, что вице-премьер правительства «Гражданской платформы» — «Польской крестьянской партии» Вальдемар Павляк мог в 2010 году получить взятку от Москвы. Сотрудник Туска хотел продлить невыгодное соглашение по газу с Россией до 2037 года … Министр транспорта, строительства и морского хозяйства Славомир Новак в 2012 году привел Москву в восторг своим энтузиазмом относительно строительства энергетического моста между Калининградской областью и севером Польши», — пишет он.

По мнению журналиста, именно Туск виноват в том, что Германии и России удалось построить газопровод «Северный поток», а также, он допустил, чтобы следствие о катастрофе президентского самолёта под Смоленском вели «бывшие офицеры КГБ». И особое «преступление» — возглавляемая Туском партия «Гражданская платформа» в 2010 году предлагала зажечь свечи возле ныне снесённых памятников воинам Красной Армии.