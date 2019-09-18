В бывшей столице Казахстана городе Алма-Ата 16 сентября фонд «Помощь полякам на Востоке» провёл встречу с этническими поляками, интересующимися вопросом репатриации в Польшу. Об этом сообщает «Польское радио».

Алма-Ата, Казахстан, , 14:34 — REGNUM На встречу, организованную польским фондом, пришли около 200 человек. Сотрудники фонда отвечали на вопросы о документах, необходимых для репатриации, и о правах лиц, переезжающих в Польшу. Потенциальные репатрианты выразили согласие работать в Польше на первых порах не по специальности, главное — обеспечить лучшее будущее своим детям.

«Люди ищут лучших условий жизни. Они думают, что в Польше у их детей будет больше перспектив, потому что они смогут дать им лучшее образование. У этих людей появится больше перспектив для развития, они смогут найти лучшую работу», — говорит руководитель местного Центра польской культуры «Связь» Татьяна Славецкая.

Как выяснилось, этнические поляки в Казахстане почти не владеют польским языком, и говорят только по-русски. Но они готовы учиться.

Встреча в Алма-Ате стала первой из запланированных фондом мероприятий. Встречи с этническими поляками пройдут также в городе Тараз в Казахстане, в столицах Киргизии и Узбекистана. Ранее фонд работал с этническими поляками только в европейских странах к востоку от Польши.