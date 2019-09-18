Москва, , 14:33 — REGNUM Расформирование сирийского лагеря беженцев «Рукбан» может сорваться из-за организованных подконтрольными США боевиками провокаций. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, заявил 18 сентября начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев, выступая на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря «Рукбан».

Боевики. Сирия

Как сказал Мизинцев, в рамках реализации оперативного плана по выводу жителей лагеря «Рукбан» от американской стороны требовалось обязать подконтрольные ей вооружённые бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в 55 километровой зоне Эт-Танф. Однако, как констатировал генерал-полковник, главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, отказались гарантировать представителям ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца безопасность.

«Складывается впечатление, что своё согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря «Рукбан» американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков», — предположил Мизинцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Мизинцева, Соединённым Штатам необходимы очаги напряжённости в Сирии, чтобы обосновать своё незаконное присутствие на её территории.

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