Джакарта, , 14:19 — REGNUM Министерство туризма Индонезии разместит рекламу на 20 единицах такси в Париже с изображением логотипа «Wonderful Indonesia» в рамках усиления программы продвижения в Европе, сообщает информационное агентство Antara.

Министерство выразило надежду, что реклама на транспорте, в частности на такси, будет более эффективным шагом в знакомстве жителей Парижа с Индонезией.

Министр туризма Ариф Яхья заявил, что деятельность Индонезии на европейском рынке будет продолжаться, поскольку туристы из Европы занимают второе место после Китая по количеству расходов. За тем следуют Австралия, Сингапур и Индия. Туристы из Европы в среднем тратят $1538 на одного туриста за поездку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристический бренд Индонезии «Wonderful Indonesia» завоевал две награды на выставке «Пекинская международная туристическая выставка» в 2018 году.

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