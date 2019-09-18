«Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Белоруссии, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее», — заявил 17 сентября замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл после переговоров с Александром Лукашенко.

Лукашенко-диктатор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Минск, , 13:37 — REGNUM В опубликованном посольством США заявлении сказано, что страны будут расширять сотрудничество по вопросам нераспространения, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности. В заявлении Хэйла сказано: «Я хотел бы подчеркнуть, что, нормализуя наши отношения, мы не просим Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом».

«Еще остаются вопросы, очерченные Актом о демократии в Белоруссии, которые требуют действий со стороны правительства Белоруссии, и приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Белоруссии. При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций», — сказал замгоссекретаря США по политическим вопросам.

Сообщается также, что 17 сентября после переговоров с руководством Белоруссии у Хэйла состоялась встреча с представителями местной прозападной русофобской оппозиции. В частности, среди участников встречи был экс-спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич, подписавший знаменитое Беловежское соглашение о ликвидации СССР. Хэйл им высказал «твёрдую приверженность Америки защите человеческого достоинства и фундаментальных демократических принципов».