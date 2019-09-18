Джембер, , 13:32 — REGNUM Правительство Канады изучает возможности сотрудничества с городом Джембер в провинции Восточная Ява, сообщает информационное агентство Antara.

Глава отдела по политическим и общественным вопросам посольства Канады Джеффри Дин встретился с местными властями города Джембер.

«Это наш первый визит в Джембер. Я приехал, чтобы изучить и получить возможность сотрудничать с местным правительством города», — заявил глава отдела по политическим и общественным вопросам посольства Канады в Индонезии Джеффри Дин.

Стороны обсудили различные программы сотрудничества, включая инвестиции, туризм и образование.

Посольство Канады также выразило готовность оказать Джемберу поддержку в рамках генерального плана города, потому что Канада является одним из современных городов с хорошим общественным транспортом и хорошим управлением отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Канады в Индонезии Питер МакАртур заявил, что Канада и Индонезия продолжают наращивать усилия по поддержанию многосторонности.

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