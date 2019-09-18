Бишкек, , 11:01 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил в больнице соотечественников, пострадавших в результате конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы государства.

О состоянии пострадавших рассказал директор научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. По его словам, все пострадавшие в полной мере обеспечены медикаментами и находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Жээнбеков пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления и поблагодарил медперсонал за принятие оперативных мер. Всем пострадавшим передана материальная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на границе между Киргизией и Таджикистаном произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре пограничника: один — с киргизской стороны, трое — с таджикистанской.

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