Москаленский р-н, , 10:37 — REGNUM По требованию прокуратуры Москаленского района Омской области досрочно прекращены полномочия депутата, не предоставившего сведения о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в прокуратуре Омской области.

Ранее районная прокуратура провела проверку и установила, что депутат совета Москаленского городского поселения не исполнил обязанность по предоставлению сведений о доходах. В связи с этим прокурор направил представление председателю совета. Однако депутат отказался от предоставления необходимых сведений даже после прокурорского вмешательства.

В результате полномочия народного избранника по требованию прокуратуры были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области в 2018 году были прекращены полномочия пятерых депутатов. Народные избранники были лишены своих полномочий также из-за непредоставления сведений о доходах.

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