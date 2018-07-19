Четверг, 19 Июля 2018 года
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Пять белгородских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Политика

Причиной «увольнения» стало отсутствие отчетов за 2017 год

Пять белгородских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Белгород, 19 июля 2018, 19:03 — REGNUM  В Белгородской области были прекращены полномочия пятерых депутатов земских собраний Призначенского, Беленихинского, Вязовского, Береговского и Прелестненского сельских поселений Прохоровского района. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Депутаты были лишены своих полномочий из-за несоблюдения законодательства о противодействии коррупции. Они не предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Главам пяти сельских поселений были внесены представления, в которых прокурор требовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей. Требования прокуратуры были удовлетворены, и депутатов досрочно лишили полномочий.

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Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
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