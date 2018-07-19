Пять белгородских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Белгород, , 19:03 — REGNUM В Белгородской области были прекращены полномочия пятерых депутатов земских собраний Призначенского, Беленихинского, Вязовского, Береговского и Прелестненского сельских поселений Прохоровского района. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Депутаты были лишены своих полномочий из-за несоблюдения законодательства о противодействии коррупции. Они не предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Главам пяти сельских поселений были внесены представления, в которых прокурор требовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей. Требования прокуратуры были удовлетворены, и депутатов досрочно лишили полномочий.