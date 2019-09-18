Найроби, , 10:40 — REGNUM Кения подала заявку на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН и пообещала содействовать более строгому соблюдению международных норм и принципа совместной ответственности.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, Секретарь Кабинета министров иностранных дел Моника Джума, заявила, что Кения будет добиваться большей поддержки со стороны ООН в региональных усилиях по борьбе с такими глобальными вызовами, как терроризм.

Также Джума добавила, что восточноафриканская страна будет стремиться к более тесному сотрудничеству между ООН и региональными органами.

«Мы глубоко убеждены, что все страны несут ответственность за происходящее в мире», — добавила Секретарь.

«Мы будем использовать свое положение в Совете Безопасности и Совете мира и безопасности Африканского Союза для налаживания надлежащих связей между странами с целью обеспечения сотрудничества и согласованности действий государств».