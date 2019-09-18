Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM Министр развития навыков и предпринимательства Индии Радж Кумар Сингх заявил, что Пакистан «не дал демократии расцвести на оккупированных территориях Кашмира». Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Радж Кумар Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Исламабад захватил часть Кашмира и удерживает эти территории силой». По словам министра южноазиатского государства, нежелание кашмирцев оставаться в составе Пакистана становится все более очевидным для всего мирового сообщества. Радж Кумар Сингх также добавил: «Попытки премьер-министра Пакистана Имрана Хана натравить весь мир на Индию больше похожи на действия экстремиста, нежели главы государства».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.