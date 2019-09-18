Анкара, , 10:12 — REGNUM Заместитель председателя Партии националистического движения Турции Семих Йалчын заявил: «Народно-республиканская партия повторяет одни и те же фразы, подобно обученному попугаю, выдвигает одни и те же обвинения и лейтмотивы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Семих Йалчын отметил: «Если мы обратимся к сути вопроса танкового завода, то убедимся в том, что его не продавали катарской компании, а просто сдавали в аренду на определённое время. Работающие на заводе продолжат числиться в структуре Министерства обороны».

Политик добавил: «В XXI веке инвестиции в оборонной сфере могут осуществляться при сотрудничестве нескольких государств. Разработка истребителей 5 поколения F-35 в рамках общего проекта финансировалась США, Великобританией, Канадой, Австралией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Данией и Турцией. Сотни компонентов истребителя также производятся в Турции».