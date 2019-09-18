Порт-Морсби, , 09:26 — REGNUM Министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинк Пато заявил, что индонезийская провинция Западное Папуа является неотъемлемой частью Индонезии, сообщает Sindonews.

Папуа-Новая Гвинея, по словам министра, в соответствии со своей внешней политикой не будет вмешиваться.

«Любые действия в поддержку борьбы за независимость Западного Папуа будут нарушением международного права. Вы знаете, что Западное Папуа и Папуа по-прежнему является неотъемлемой частью Республики Индонезии, с которой у нас есть двусторонние отношения, поэтому мы не будем это поддерживать», — подчеркнул глава МИД страны.

Издание отмечает, что Организация Объединенных Наций отвергла стремления к независимости Западного Папуа. В ООН заявили, что не будут предпринимать никаких шагов против Индонезии, а также поддерживать местные общины в провинциях Папуа и Западное Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что просьба со стороны представителей Папуа о создании дополнительных провинциях будет одобрена.

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