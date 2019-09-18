Могадишо, , 11:10 — REGNUM Впервые за 35 лет власти Сомали объявили о выпуске первого доклада о состоянии прав ребенка в стране в соответствии с Конвенцией о правах ребенка ООН. Доклад, который должен быть представлен Генеральному секретарю ООН, появился через два года после того, как Сомали подписала Конвенцию ООН о правах ребенка (КПР), став 196-й страной, присоединившейся к договору. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

«Публикация Первого доклада демонстрирует приверженность и решимость федерального правительства в полной мере участвовать в поощрении и защите прав человека как внутри страны, так и на мировой арене», — заявили в министерстве по правам человека Сомали.

В соответствии с требованиями КПР, новые страны-члены должны представить первоначальный доклад государства-участника о мерах, которые они предприняли для реализации признанных прав, и о прогрессе, достигнутом в осуществлении таких прав. Впоследствии страны-члены должны представлять отчеты о ходе работы каждые пять лет.

«После 35 лет неучастия в Конвенции — это стало еще одной вехой и важным шагом в деле реинтеграции Сомали в региональную и международную систему защиты прав человека», — говорится в заявлении властей.

По данным министерства, в отчете изложены подробные действия, предпринятые правительством в отношении реализации конвенции, и он состоит из данных, собранных в ходе консультаций с государственными и негосударственными субъектами в федеративных государствах Сомали.