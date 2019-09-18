Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения с Украиной о выдаче разыскиваемых лиц, сообщает 18 сентября издание Kazpravda.kz.

Проект документа депутатам представил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, украинские власти за последние три года установили шесть разыскиваемых лиц.

Документ регламентирует выдачу разыскиваемых лиц, находящихся на территории Казахстана и Украины, для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

Отметим, вышеуказанное соглашение было подписано 29 октября 2018 года в Астане. В настоящее время в розыске находятся 2,6 тыс. граждан Казахстана, в том числе на межгосударственном — более 1,5 тыс., на международном — 1,2 тыс.

Читайте также: Казахстан и Украина будут сотрудничать в сфере банковского надзора