Эрбиль, Ирак, , 07:54 — REGNUM Спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбоуси посетит Иракский Курдистан, об этом 18 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Визит свидетельствует об активизации усилий между Эрбилем и центральным правительством в налаживании отношений. Ранее президент курдской автономии Нечирван Барзани провел переговоры с президентом Ирака Бархамом Салихом.

Также переговоры проходили между другими высокопоставленными чиновниками Багдада и Эрбиля.

Одной из тем дискуссий стал иракский бюджет 2020 года. Власти курдской автономии выражают озабоченность относительно недостаточного финансирования, выделенного на Эрбиль.