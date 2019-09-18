Новосибирск, , 07:52 — REGNUM Программа дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть утверждена лидерами двух стран уже к 8 декабря текущего года. Об этом 18 сентября заявил в своем выступлении на открытии форума «Технопром-2019» в Новосибирске посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие (подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии — прим. ИА REGNUM), накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу (интеграции двух стран — прим. ИА REGNUM), соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты», — приводит РИА Новости слова Семашко.

Кроме этого, посол Белоруссии рассказал, что до 1 ноября нынешнего года должны быть разработаны «дорожные карты» интеграции России и Белоруссии по 31 направлению.

Также Владимир Семашко отметил, что два государства в настоящее время находятся на чрезвычайно важной стадии развития двухсторонних отношений, и напомнил, что 8 декабря исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Отметим, ранее, 16 сентября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции между Россией и Белоруссией в данный момент нет.