Варшава, , 04:08 — REGNUM Отказ украинской делегации продолжать участие в заседании ОБСЕ 17 сентября был вызван словами представителя РФ о «российском Крыме», передаёт ATR.

Украинская делегация демонстративно удалилась из зала заседаний ОБСЕ 17 сентября, когда главред «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Мария Волконская назвала Крым российским.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября украинский представитель дважды прерывал выступление Волконской на заседании ОБСЕ, поскольку она представляет газету и журнал, которые в Киеве считают «пропагандистскими».

Модератор отказался удовлетворить требования украинской делегации и дал слово представителю Крыма.

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