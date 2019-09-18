Варшава, 18 сентября 2019, 04:08 — REGNUM Отказ украинской делегации продолжать участие в заседании ОБСЕ 17 сентября был вызван словами представителя РФ о «российском Крыме», передаёт ATR.
Украинская делегация демонстративно удалилась из зала заседаний ОБСЕ 17 сентября, когда главред «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Мария Волконская назвала Крым российским.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября украинский представитель дважды прерывал выступление Волконской на заседании ОБСЕ, поскольку она представляет газету и журнал, которые в Киеве считают «пропагандистскими».
Модератор отказался удовлетворить требования украинской делегации и дал слово представителю Крыма.
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