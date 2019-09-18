Кишинёв, , 00:19 — REGNUM Три депутата от блока ACUM, входящего в правящую в Молдавии коалицию с Партией социалистов, могут покинуть блок и коалицию. Как передает ИА RE, речь идет о депутатах Октавиане Цыку, Юрие Реницэ и Лилиане Карпе.

Молдавский парламент, Кишинёв

Все трое известны радикальными антироссийскими и русофобскими взглядами, и они жестко критиковали блок ACUM за союз с социалистами и отказ от конфронтации с Россией. По информации молдавских СМИ, они могут присоединиться к одной их внепарламентских партий, выступающих за объединение с Румынией.

В случае их уходе парламентское большинство в Молдавии сократится до 56 из 101 депутата.