Новосибирск, , 18:41 — REGNUM Экономика не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю, считает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель Федерации профсоюзов Александр Козлов.

«Любой человек согласится работать на один день меньше, но все мы понимаем, что экономика к такому переходу просто не готова. Кроме того, большой вопрос, как контролировать коммерческие организации, которые, скорее всего, не сохранят заработную плату на том же уровне при сокращении рабочей недели», — приводится мнение Козлова на сайте новосибирского регионального отделения КПРФ.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, о тестировании четырёхдневной рабочей недели на предприятиях ранее заявил замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский. По его словам, «работники 30−40% времени ничего не делают». Эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели планировалось обсудить в Министерстве труда.