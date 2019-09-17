Рига, , 18:02 — REGNUM Правительство Латвии сегодня, 17 сентября, одобрило план реформы самоуправлений, который предполагает создание 36 самоуправлений вместо сегодняшних 119, сообщает портал латвийского национального вещателя LSM.

Минрегионов Латвии до 21 ноября должно будет подготовить детальный план административно-территориального разделения. До 1 декабря план должен быть передан на рассмотрение парламента.

Как сообщает латвийский портал Mixnews, в самих самоуправлениях план резко критикуют и обещают акции протеста, вплоть до блокировки дорог Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие два года число служащих госуправления Латвии сократилось на 1708 человек или на 4,11%.