Ереван, , 16:58 — REGNUM Суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 17 сентября, вновь удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайствам адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении под залог ключевого обвиняемого по делу 1 марта 2008 года Роберта Кочаряна или о применении в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судебное заседание по делу Кочаряна © Photolure

Судья Анна Данибекян заявила, что решение будет оглашено 20 сентября в 17: 00. Ранее сегодня суд огласил решение об отклонении ходатайства адвокатов Кочаряна об отмене меры пресечения в отношении экс-президента Армении.

Второй президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах. Роберт Кочарян находится под арестом с 25 июня.

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