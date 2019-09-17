Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Член ЛДПР Александр Коваленко намерен побороться за пост главы администрации Ростова-на-Дону. На руководящей должности он намерен уделить внимание наболевшим проблемам города-миллионника, с которыми пока справиться не удалось. В частности, это мусорная и транспортная реформы, состояние дорог.

Известно, что Коваленко родился на Дону, окончил Донской государственный аграрный университет. С 1991 года занимается предпринимательской и общественной деятельностью.

ИА REGNUM ранее сообщало, что руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов намерен вступить в борьбу за пост градоначальника. Подать пакет документов народный избранник планирует 20 сентября.

Напомним, имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно 18 октября. Конкурс будет проведён 11 октября 2019-го.

Бывший ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия в конце апреля текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Известно имя нового кандидата на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону