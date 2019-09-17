Бишкек, , 15:45 — REGNUM В результате перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии, произошедшей на спорном участке границы между двумя странами, пострадала школа в киргизском селе Максат, — передает 24.kg.

В учебном заведении пулями и осколками побило стекла на окнах, стены оказались повреждены не только снаружи учебного заведения, но и в классах.

Местные жители отмечают, что дети и учителя не пострадали только потому, что в это время занятия в школе не велись.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 16 сентября, на спорном участке киргизско-таджикской границы произошел конфликт с участием жителей приграничного киргизского села и таджикских пограничников, который в итоге перерос в перестрелку между военнослужащими Таджикистана и Киргизии.

По версии киргизской стороны, таджикские пограничники первыми применили оружие, обстреляв киргизские погранпосты «Максат» и «Сай» из минометов и другого оружия. Таджикские власти утверждают обратное и обвиняют в провокации пограничников Киргизии.

В результате перестрелки убит один киргизский и трое таджикских пограничников. Также ранения получили 13 граждан Киргизии и пять граждан Таджикистана.