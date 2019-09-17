Ашхабад, , 15:37 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН одобрила инициативу президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о провозглашении 2021 года международным годом мира и доверия. Об этом сообщил сам туркменский лидер в ходе видеоконференции с руководством парламента и правительства Туркмении.

Глава государства отметил факт признания выдвигаемых туркменскими властями инициатив и выступил с обращением к соотечественникам, подчеркнув при этом, что «одной из ключевых целей внешней политики Туркмении является обеспечение на высоком уровне безопасности и стабильности в регионе и во всем мире».

«И поэтому динамичную поступь года «Туркмения — Родина процветания» мы также можем наглядно видеть на примере успехов государства во внешней политике», — подытожил Бердымухамедов.