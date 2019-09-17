Москва, , 15:25 — REGNUM Отношения России и Израиля находятся на самом высоком уровне, их отличает содержательный политический диалог. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 сентября на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российская сторона уделяет большое внимание развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Израилем, стремится к партнерству и конструктивности. Путин признался, что говорит о столь высоком уровне отношений «без всякого преувеличения с гордостью».

Глава государства напомнил о своей недавней встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и рассказал, что часто обменивается с коллегой мнениями, консультируется по телефону и зачастую обсуждает самые острые вопросы мировой и региональной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Нетаньяху состоялась 12 сентября в Сочи. Лидеры обсуждали, в частности, туризм, гуманитарное сотрудничество стран и вопросы международной политики.

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