Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 сентября, осматривая воинскую часть в литовском городке Рукла, прокомментировал планы экономической интеграции России и Белоруссии. По его словам, «даже без этой информации очевидно, что имеют место очевидные попытки сделать еще меньше те остатки суверенитета Беларуси, которые еще существуют». Слова Науседы цитирует прибалтийское новостное агентство BNS.

«И скажу еще, что не раз говорил: мы заинтересованы иметь протяженную границу с Белоруссией. Граница с Россией у нас уже есть. Мы бы хотели иметь еще и границу с Белоруссией, а не очень протяженную границу с Россией», — заявил президент Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детали плана по интеграции экономик России и Белоруссии опубликовало российское издание «Коммерсантъ». В Литве руководитель Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого, философ Гинтаутас Мажейкис назвал это «аншлюсом Белоруссии», который является «началом геополитической катастрофы Литвы». О том, что такая экономическая интеграция двух стран повредит Литве 17 сентября заявил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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