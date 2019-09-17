Таллин, , 14:48 — REGNUM Эстонские власти признают, что численность населения страны подсчитать проблематично и спорят, какой метод даст наиболее точный результат, сообщает сегодня, 17 сентября, портал национального телерадиовещателя ERR. Перепись населения должна состоятся в 2021 году, однако чиновники не могут договориться, какую модель следует использовать при подсчёте.

Парламентская комиссия по проблеме кризиса рождаемости предлагает не только считать жителей во время прямого обхода по квартирам, но и используя данные регистров. Политики утверждают, что полагаться только на официальные данные в базах данных ошибочно, поскольку пятая часть населения не зарегистрировало своё место жительства.

Конечно слово окажется за эстонским департаментом статистики, который должен будет утвердить окончательную модель всеобщей переписи населения к концу 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за активной эмиграции трудового населения Прибалтики, в Эстонии, Латвии и Литве точный подсчёт жителей оказался существенно осложнён. Кроме прочих причин, появилось явление «мёртвых душ». Так, например, в Литве, некоторые жители, реально проживающие в западных странах Евросоюза, декларируют своим местом жительства Литву и конкретные адреса родственников, что даёт им право, например, на бесплатные медицинские услуги, которые значительно дороже в местах их реального проживания. Насколько это искажает картину численности населения оценить никто не может.