Симферополь, , 14:41 — REGNUM Весна 2014 года принесла для крымских татар долгожданные изменения, которых при Украине не было. Об этом 17 сентября во время выступления на совещании ОБСЕ в Варшаве заявил гендиректор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев.

«В апреле была принята Конституция Крыма, которая придала крымско-татарскому языку статус государственного наравне с русским и украинским. Также был издан указ президента РФ Владимира Путина о полной реабилитации крымско-татарского, немецкого, греческого и других народов республики. Эти достижения позволили активно развиваться национальным СМИ, а также сохранять и развивать крымско-татарский язык и культуру», — сообщил Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.

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