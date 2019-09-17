Симферополь, 17 сентября 2019, 14:41 — REGNUM Весна 2014 года принесла для крымских татар долгожданные изменения, которых при Украине не было. Об этом 17 сентября во время выступления на совещании ОБСЕ в Варшаве заявил гендиректор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.
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