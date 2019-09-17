Москва, , 14:39 — REGNUM Несмотря на различия во взглядах, депутаты Московской городской думы должны работать на благо граждан. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 17 сентября во время своего выступления перед депутатами Мосгордумы нового созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Огромное количество проблем, наказов, которые получили, не должны пропасть. Несмотря на партийную принадлежность, взгляды на те или иные проблемы, мы должны работать над теми наказами, которые вы получили от москвичей», — сказал Собянин.

После этого мэр Москвы заявил, что даст поручение всем городским службам, чтобы они всемерно помогали депутатам Мосгордумы нового созыва.