Рабат, , 16:12 — REGNUM Король Марокко Мухаммед VI решительно осудил нападения на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, об этом 17 сентября сообщает Al Arabia.

Монарх отправил соответствующую телеграмму королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз аль Сауду, выразив в ней солидарность с государством.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября 10 беспилотников атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод недалеко от города Абкаик, а также на аналогичный объект в Хураисе в Саудовской Аравии. Был причинен серьезный ущерб отрасли страны, ответственность на себя взяли йеменские хуситы.

Позднее власти Соединенных Штатов обвинили в инциденте Иран, однако Тегеран отверг подобные обвинения.

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