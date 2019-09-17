* запрещённая в России организация

Тегеран, , 13:15 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что в его стране недавно побывала делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 17 сентября сообщает агентство Mehr.

«Недавно для консультаций Иран посетила делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обсуждения последних событий, произошедших в Афганистане», — отметил Мусави.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ.