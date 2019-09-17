Джакарта, , 13:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Риау, чтобы скоординировать действия по борьбе с лесными пожарами, сообщает информагентство Antara.

Визит Джоко Видодо начался с молитвы о дожде в мечети Амрулла в городе Пеканбару. Затем президент отправился осмотреть место пожара в деревне Мербау.

«Президент провел полевое исследование, чтобы выяснить, что именно послужило причиной пожара, что было сделано, какие препятствия стоят на местах», — завил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, который сопровождал президента.

Глава государства вместе с соответствующими должностными лицами провел ограниченное совещание по лесным пожарам 17 сентября.

Напомним, в августе президент Индонезии Джоко Видодо провел национальное координационное совещание по борьбе с лесными пожарами в государственном дворце в Джакарте, призвав чиновников быть наготове.