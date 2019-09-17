Москва, , 13:04 — REGNUM В Кремле пока не располагают прогнозами, связанными с последствиями атаки на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Для анализа нужно время, сообщил 17 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных корректировках российской нефтедобычи, Песков указал на отсутствие достоверной информации о том, что происходит в саудовской нефтяной отрасли. Пока неясно, какие ограничения существуют в королевстве по производству и отгрузке нефти, отметил он, нет и прогнозов о действиях.

Песков добавил, что у Кремля нет данных, позволяющих назвать ответственных за атаки. Москва не приветствует поспешные обвинения и заключения, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии решительно осудил российский МИД.

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