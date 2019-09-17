Москва, , 12:49 — REGNUM На предложение Саудовской Аравии купить комплексы С-400 от президента России Владимира Путина ответа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 сентября журналистам.

«Нет, не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, была ли со стороны Саудовской Аравии какая-либо реакция.

Песков подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами планируется расширить, в том числе и в военно-технической сфере. Он также сообщил, что поставки по действующим контрактам будут продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, глава РФ Владимир Путин 16 сентября на саммите в Анкаре, комментируя атаку боевых дронов на нефтяные хранилища Саудовской Аравии, рекомендовал властям потерпевшей страны подумать о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400.

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