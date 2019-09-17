Вильнюс, , 12:38 — REGNUM

К оставшимся трём из четырёх фракций правящей коалиции в Литве может присоединиться созданная недавно фракция «Во благо Литвы», которая образовалась в основном из членов рассыпавшейся фракции «Порядок и справедливость», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября. Начало переговоров сегодня анонсировал староста основной правящей фракции Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис.

Пока неясно, достанутся ли новой фракции какие-то руководящие посты в правительстве и парламенте, поскольку они ранее уже были поделены между членами правящей коалиции предыдущего образца. Напомним, что в последний раз коалиционный договор был обновлён всего чуть более месяца назад, однако после распада «Порядка и справедливости» в Сейме Литвы формально вновь перестало существовать правящее большинство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября фракцию «Порядок и справедливость» покинули сразу четыре депутатов, что автоматически расформировывает всю фракцию, поскольку для создания фракции необходимо минимум семь членов, а после ухода раскольников осталось только три. Мятежники пояснили своё решение конфликтом с председателем партии Ремигиюсом Жемайтайтисом.

В состав правящей коалиции ранее входило четыре фракции: крупнейшей Союза крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и «Порядка и справедливости».

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