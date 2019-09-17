Москва, , 12:15 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил нахлебничество Белоруссии и предложил полную интеграцию, а не только экономическую, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«План экономической интеграции России и Белоруссии. А чего Белоруссия хочет? Быть нахлебником — все. Или Европа ей что-то даст, или Москва. Идеальный вариант — просто восстанавливаем западные границы СССР», — заявил Жириновский журналистам.

Парламентарий обратил внимание на негативные тенденции интеграции.

«А что такое интеграция? Сколько она может идти, с 1996 года — 22 года никакого движения к интеграции, одни разговоры. Валюта разная, таможня разная, все разное, но дай, Москва — дай. Вот они все попрошайки, все бывшие советские республики попрошайничают», — указал он.