Нью-Дели, , 16:41 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Индии предложило правительству Индии сократить страховые взносы для малых компаний, работающих на экспорт. Об этом 16 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Жест © Айтен Юран

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял отметил, что новые льготы затронут экспортеров с лимитом задолженности менее 800 млн рупий (примерно 11 млн долларов). Ставка страховых взносов для таких фирм будет понижена с 0,72% до 0,6%. Ожидается, что данные меры позволят увеличить объемы экспорта малых фирм на 30%.

Пиюш Гоял также сообщил, что правительство Индии запустило новую инициативу по расширению применения экспортных кредитов на льготных условиях. Ожидается, что в рамках данной инициативы за один год общая сумма экспортных кредитов вырастет на одну треть и составит более 1 трлн рупий (14 млрд долларов).