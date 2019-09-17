Тегеран, , 12:32 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя высказывание госсекретаря США Майка Помпео о причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии, заявил, что американскому политику чуждо такое понятие, как «дипломатия». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что в международных отношениях даже понятие «враждебность» имеет свои минимальные рамки, однако США «вышли за их пределы». Аббас Мусави предположил, что американский политик высказался с той целью, чтобы испортить имидж США на международной арене для реализации новых замыслов.

Дипломат особо подчеркнул смелость йеменского народа, на протяжении пяти лет борющегося с коалицией во главе с США и Саудовской Аравией. По мнению Аббаса Мусави, своими действиями йеменский народ доказал, что он борется против войны и насилия.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стоит за этими атаками.