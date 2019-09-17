Анкара, , 11:20 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в ходе совместной операции внутренних войск и сил безопасности в сельской местности провинции Тунджели при огневом контакте был уничтожен вооруженный боевик Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, информация подтверждена пресс-службой губернатора провинции. Также известно, что в ходе обыска района проведения операции были изъяты: штурмовая винтовка семейства АК, 3 полных магазина к ней, ручная граната, рюкзак и снаряжение террористической группировки.

Есть сведения о том, что ранее в ходе операций в провинции Тунджели был ликвидирован особо опасный боевик Ибрагим Татлы, известный под кодовым именем «Ботан». Он обвинялся в убийстве двух военнослужащих 12 июня 2019 года в районе Гейиксую провинции Тунджели, и ранении ещё двух солдат.