Москва, , 10:02 — REGNUM Саммит лидеров России, Ирана и Турции стал важной сверкой часов стран-гарантов урегулирования сирийской проблемы и большим шагом в окончательном формировании конституционного комитета Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Диалог трех стран доказал нашу солидарность в вопросе необходимости выхода США из Сирии, о чем ранее заявляли в Вашингтоне, но до сих пор не выполнили своего обещания. Очевидно, что американские «ястребы» пытаются сохранять контроль за обстановкой в стране и регионе, в том числе с помощью своих партнеров по коалиции и подконтрольных боевиков. Безусловный переход контролируемых США территорий под управление сирийских властей, в первую очередь в Идлибе, позволит странам-гарантам вместе с руководством и народом Сирии созидательно работать над восстановлением мирной жизни страны», — сказал парламентарий.

Лидеры России, Ирана и Турции вновь заверили, что сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии, окончательная ликвидация террористов, возвращение беженцев, оздоровление гуманитарной ситуации и способствование проведению свободных выборов в стране остаются ключевыми целями сотрудничества стран-гарантов, отметил он.

«Достигнутые в ходе встречи договоренности лидеров России, Ирана и Турции укрепляют гарантии по сохранению усилий наших стран в борьбе с терроризмом, неукоснительной реализации решений СБ ООН и будут способствовать формированию общественного консенсуса в Сирии. Другим странам кооперация Москвы, Анкары и Тегерана должна послужить примером успешного взаимодействия во благо мира и противодействия международной террористической угрозе», — считает Железняк.