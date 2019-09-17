Тегеран, , 09:47 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана заявили, что было определено 14 новых направлений сотрудничества с Индонезией, сообщает информационное агентство Antara.

Мохсен Асади Лари, глава отдела международного сотрудничества в министерстве здравоохранения Ирана, добавил, что недавний визит министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа в Индонезию и конференция по нанотехнологиям в Джакарте внесла свой вклад в развитие отношений между странами.

По его словам, Индонезия является самой влиятельной страной среди членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Мохсен Асади Лари добавил, что, если Иран и Индонезия смогут обмениваться новыми технологическими достижениями в области медицины, медицинского оборудования и новых процессов лечения, будет создана подходящая основа для деятельности иранских компаний в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась со своим коллегой из Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом в Джакарте.

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