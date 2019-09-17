Москва, , 04:19 — REGNUM Попытки украинской стороны сорвать выступление представителя Крыма в ОБСЕ показали, что жителей российского региона права голоса не лишить, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«На конференции по свободе СМИ в Варшаве украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма — и получила отпор. Киеву надо привыкать: крымчан будут слушать, и не только в ОБСЕ. Нельзя лишить права голоса 2,35 миллиона человек. Да и всем уже ясно: это не Украина», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в ОБСЕ украинский представитель пытался помешать выступлению главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марии Волконской. Модератор ОБСЕ заявил, что представительница Крыма говорить будет.

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