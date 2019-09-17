Кишинёв, , 00:13 — REGNUM Партия социалистов Молдавии и блок ACUM подписали 16 сентября новое соглашение о сотрудничестве. Как передает ИА REGNUM, подписи под документом также поставили высшие должностиные лица — премьер-министр Майя Санду, президент Игорь Додон и спикер парламента Зинаила Гречаная.

В документе говорится о сотрудничестве ветвей власти и реформах, которые намерены в ближайшее время провести власти. Больше всего внимания уделено реформу юстиции.

Также оговариваются принципы проведения местных выборов 20 октября. Партии правящей коалиции договорились провести эти выборы честно, корректно и без взаимных нападок.