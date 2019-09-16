Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас «не лучшее время» для организации его официального визита в Северную Корею. Об этом он заявил 16 сентября на пресс-конференции в Белом доме, передаёт Agence France-Presse.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня южнокорейская газета «Чунан ильбо» сообщила, ссылаясь на ряд источников, что лидер КНДР Ким Чен Ын в августе направил письмо Дональду Трампу, в котором пригласил его посетить Пхеньян.

В начале августа президент США действительно сообщал о получении письма от северокорейского лидера. Данное послание он охарактеризовал как «очень хорошее» и отметил, что Ким Чен Ын предлагает провести третий саммит на высшем уровне, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Направил ли американский лидер ответ на это письмо, неизвестно.

Напомним, последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно.

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